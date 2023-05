Roma, Mourinho attacca Maresca dopo l’Inter: lo sfogo del tecnico

José Mourinho, tecnico della Roma, ha attaccato l’arbitraggio di Maresca nella sfida di ieri contro l’Inter: il suo attacco

Intervistato da Roma Tv dopo Roma-Inter, Mourinho ha attaccato così l’arbitro Maresca:

«Non posso essere più orgoglioso dei ragazzi, mi emoziono a dirlo. Gente stanca, infortunato, con fratture, con una gamba sola, gente in panchina senza gamba, bambini che non hanno mai giocato con noi. Giocavamo contro una squadra che ha due squadre: l’Inter ha una rosa fantastica. Con queste premesse, non sei stato inferiore, è un orgoglio. Arriviamo ovviamente al pragmatismo dei numeri, 0-2, hanno sbagliato loro e abbiamo sbagliato noi. Il primo gol è un fuorigioco facilissimo da vedere: la posizione di Lukaku crea interferenza all’azione di Rui Patricio. Non c’è dubbio. Poi, mi rifiuto di dire un errore individuale, ma dico un errore nostro e ci hanno fatto il secondo gol».