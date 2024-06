Mourinho, accoglienza da star per il tecnico in Turchia durante la presentazione con il Fenerbahce: i dettagli

Mourinho, presentazione da star per l’ex allenatore della Roma in Turchia il quale durante la conferenza carica i tifosi

Dopo l’addio alla Roma, Jose Mourinho riparte per riscattarsi in Turchia, e guiderà dal prossimo Luglio il Fenerbahce. Il tecnico una volta approdato in città, è stato accolto come una star dalla gente e durante la conferenza stampa ha caricato l’ambiente con queste parole

PAROLE – Prima di tutto vorrei ringraziarvi per il vostro amore. Ho sentito l’amore che avete dimostrato dal primo momento in cui il mio nome è stato menzionato con il Fenerbahçe. Normalmente, un allenatore vede l’amore dopo le vittorie, ma io l’ho sentito sin da subito e questo mi dà una grande responsabilità. Prometto che da ora in poi faccio parte anche della vostra famiglia. La maglia del Fenerbahçe è ormai parte del mio corpo dove possiamo sentire questa passione. Dal primo momento in cui ho incontrato Ali Koç, ho voluto essere qui per voi. Siete un grande gruppo di fan. Volevo davvero essere qui per voi. Da ora in poi, i vostri sogni sono i miei sogni