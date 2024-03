Mostra anniversario primo Scudetto, Oddi: «Ecco il mio ricordo di quella grande squadra». Le parole dell’ex giocatore

In occasione del tour per la mostra del 50esimo anniversario del primo scudetto della Lazio, che oggi e domani interesserà le Scuderie Estensi, Giancarlo Oddi è intervenuto davanti ai cronisti lì presenti, esprimendo le proprie emozioni:

PAROLE– «Sono lo zio di questi ragazzi, per noi è un piacere venire in questi posti, soprattutto in un’occasione come questa, ci fa sempre piacere per questi eventi. La squadra era molto particolare, la cosa più brutta è che i genitori dei figli qui presenti non ci sono più, io sono stato più fortunato di loro a stare qua. Vi ringraziamo per la presenza e sempre forza Lazio».