Davide Moscardelli, ex attaccante, ha parlato del momento della Lazio e del suo capitano, Ciro Immobile: le dichiarazioni

Intervenuto a TvPlay, Davide Moscardelli ha parlato così della Lazio:

«A gennaio non trovi un attaccante come Immobile. La Lazio si è ripresa, ma i punti sono pochi. La cessione di Milinkovic Savic può essere stata una bella botta per Immobile? Me lo chiedo».