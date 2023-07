Ritratto di Vincenzo D’Amico, eroe della Lazio e mago del pallone

La giornata di ieri è stata funestata dalla scomparsa di Vincenzo D’Amico, uno degli eroi della Lazio scudettata del 1974

Quella di ieri è stata una giornata tristissima in casa Lazio. A soli 68 anni è scomparso Vincenzo D’Amico, uno degli eroi della squadra scudettata del 1974 e purtroppo malato oncologico da tempo.

Con la maglia della sua squadra del cuore, come riportato dal Corriere dello Sport, ha collezionato 336 presenze realizzando 49 gol, era amato da tutti. “Vincenzino” è stato successivamente apprezzato anche fuori dal campo per le sue doti da commentatore e opinionista, intraviste grazie al suo grande amico Michele Plastino. Dopo un anno al Torino tornò per amore nella Lazio in B, salvandola da una clamorosa retrocessione in Serie C. D’Amico resta e resterà sempre nel cuore di tutti i laziali.