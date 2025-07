Morte Sergio Campana: il messaggio di cordoglio della Lazio – FOTO

Morte Sergio Campana: il messaggio di cordoglio della Lazio. Addio a colui che fondò l’Associazione Italiana Calciatori

Il mondo del calcio italiano è in lutto per la scomparsa di una delle sue figure più influenti e rivoluzionarie. Si è spento questa notte, all’età di 91 anni, l’avvocato Sergio Campana, fondatore e storico presidente dell’Associazione Italiana Calciatori (AIC). Anche la S.S. Lazio, attraverso i propri canali ufficiali, si è unita al cordoglio generale per la perdita di un uomo che ha cambiato per sempre la storia di questo sport.

Il messaggio di cordoglio della società biancoceleste

Con un messaggio conciso ma sentito, pubblicato sui propri profili social, la società biancoceleste ha voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia e a tutto il movimento calcistico in questo momento di dolore. La Lazio ha affidato il suo tributo a queste parole:

“La S.S. Lazio si unisce al dolore per la scomparsa di Sergio Campana, fondatore e storico presidente dell’Assocalciatori”.

Chi era Sergio Campana, pioniere dei diritti dei calciatori

La figura di Sergio Campana ha trasceso i colori e le rivalità di club, lavorando per il bene dell’intera categoria dei calciatori professionisti. Dopo una carriera da calciatore in Serie A con le maglie di Vicenza e Bologna, e una laurea in Legge, Campana fondò l’AIC nel 1968 insieme a leggende come Gianni Rivera e Sandro Mazzola. Per 43 anni, fino al 2011, ha guidato il sindacato con visione e determinazione, conducendo battaglie epocali per il riconoscimento di diritti che oggi appaiono scontati, ma che all’epoca erano impensabili.

L’eredità di un uomo che ha cambiato il calcio

Dalle prime tutele contrattuali fino allo storico sciopero del 1974, l’operato di Campana ha permesso ai calciatori di acquisire una dignità e un ruolo sempre più centrale all’interno del sistema. La sua eredità è oggi visibile nel professionismo e nelle garanzie di cui godono tutti i giocatori, inclusi quelli della Lazio. Il tributo del club biancoceleste è dunque un doveroso omaggio a un uomo che, con la sua intelligenza e il suo coraggio, ha contribuito in maniera decisiva a rendere il calcio italiano più moderno e giusto.