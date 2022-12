Morte Pelé, il ricordo social di Leiva: «Riposa in pace Re» – FOTO

Lucas Leiva ha voluto omaggiare e salutare per l’ultima volta Pelé, la cui morte ha toccato tutto il popolo brasiliano

«”Riposa in pace Re. Grazie per rappresentare il Brasile con il tuo talento così bene!! Il cielo è in festa», queste le parole scritte sul suo profilo Instagram dall’ex centrocampista della Lazio.