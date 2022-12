Morte Mihajlovic, il ricordo social di Milinkovic-Savic – FOTO

Sergej Milinkovic-Savic ha ricordato Sinisa Mihajlovic con una foto pubblicata nelle sue storie su Instagram

Una foto in bianco nero per esprimere un dolore che non ha termini o aggettivi. Sergej Milinkovic-Savic ha scelto un’immagine di Sinisa Mihajlovic in maglia biancoceleste per omaggiare l’ex centrocampista scomparso oggi.

Il Sergente – serbo come Miha – è sempre stato un fan dell’ex tecnico di Bologna e Fiorentina e l’ha celebrato così sui social: