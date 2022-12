Morte Mihajlovic, Abodi: «Se n’è andato un lottatore»

Anche il Ministro dello Sport Andrea Abodi saluta Sinisa Mihajlovic, scomparso oggi all’età di 53 anni: il messaggio

Andrea Abodi saluta Sinisa Mihajlovic per l’ultima volta e rilancia la sfida ai tumori. Le parole del Ministro dello Sport riprese dall’ANSA.

IL MESSAGGIO – «Io credo che in una giornata triste come questa sia certamente importante ricordarlo non solo come calciatore o come allenatore ma come lottatore, perché non si abbassi il profilo della forza e del coraggio che Sinisa Mihajlovic ha dimostrato in questi anni nel saper affrontare la malattia, anche con quella sua baldanza e voglia di andare incontro alla vita. Mi auguro che questa giornata triste non sia la giornata della resa ma quella del rilancio e della sfida al contrasto al tumore, di giornate della riflessione per fare in modo che la ricerca progredisca. O rischiamo semplicemente di piangere una persona, mentre qui si tratta di rilanciare una sfida».