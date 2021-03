Morte Guerini, Etienne Tare: «Fratello, sei andato via troppo presto» FOTO

In un post Instagram, tutta la commozione di Etienne Tare nel ricordo di Daniel Guerini, compagno di squadra in Primavera

Daniel Guerini si era allenato ieri a Formello per l’ultima volta, circondato dai suoi compagni di viaggio e amici, il pensiero alla prossima partita, una stagione da riacciuffare, e poi più niente. Un incidente stradale lo ha portato via alla giovanissima età di 19 anni. Chi su quel terreno di gioco lo ha visto crescere e regalare emozioni, è Etienne Tare, figlio di Igli e amico di Daniel.

Il giovane biancoceleste si è lasciato andare a un lungo e commosso saluto attraverso il suo profilo Instagram: «Cosa dire fratello potrei stare altri 1000 giorni a scrivere dei bei momenti passati con te però non finirei mai . Sei tornato a giocare con me dopo 4 anni e ora te ne sei andato così presto a soli 19 anni. Ti voglio ringraziare per tutti i bei momenti passati insieme tutte le risate che mi hai fatto fare anche nei momenti più brutti, eri sempre disponibile eri un ragazzo solare e io sono contento di aver avuto l’onore di averti conosciuto e di aver potuto giocare insieme a te. Ora insegna a giocare a calcio lassù Angelo nostro sarai la nostra forza e so che ci sosterrai da lassù! R.I.P GUERO PER SEMPRE NEI NOSTRI CUORI».