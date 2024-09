Morte Eriksson, NEGATA una delle ultime richieste dell’ex allenatore: ecco QUALE. Il motivo della decisione

Una delle ultime richieste di Sven Goran Eriksson era quella di essere cremato, per poi spargere le ceneri nel lago Fryken in Svezia. Infatti, l’ex allenatore della Lazio era molto legato a questo luogo.

Lo storico agente di Eriksson Bo Gustavsson, però, ha spiegato come non sono stati concessi i permessi per esaudire l’ultimo desiderio dello svedese. Le ceneri, dunque, non potranno essere disperse nel lago Fryken.