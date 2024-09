Morte Eriksson, ieri i funerali in Svezia: TUTTE le iniziative per ricordare il suo nome e le sue imprese da allenatore

Nella mattinata di ieri, in Svezia, si sono tenuti i funerali di Sven Goran Eriksson. Alla cerimonia era presente anche una delegazione della Lazio, formata da Enrico Lotito e Alberto Bianchi, e una delegazione della tifoseria biancoceleste.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, sono previste diverse iniziative per ricordare il nome dell’ex allenatore: gli verrà intitolata una piazza a Torsby, dove verrà inaugurata anche una statua in bronzo che lo raffigurerà seduto come fosse in panchina. Inoltre, sempre in Svezia vorrebbero intitolargli lo stadio del Degerfors e l’Ullevi di Göteborg, mentre le sue ceneri saranno gettate nel lago Fryken.