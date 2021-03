Morte Daniel Guerini, il commosso ricordo dei club di Serie A e non solo

Il mondo del calcio è in lutto per la morte di Daniel Guerini, giocatore della Lazio Primavera scomparso a soli 19 anni. Il commosso saluto dei club di Serie A

Il mondo del calcio piange la scomparsa prematura di Daniel Guerini, giovane giocatore della Lazio Primavera scomparso a soli 19 anni in un tragico incidente stradale. I club di Serie A – e non solo – lo salutano commossi. I messaggi arrivati per commemorare il giocatore biancoceleste.

Il Cagliari Calcio esprime il suo profondo cordoglio per la scomparsa di Daniel Guerini, calciatore della Primavera della Lazio. Riposa in pace, Daniel 🙏🏼 — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) March 25, 2021

Tutta la società #Atalanta, profondamente colpita da questa tragedia, si unisce al dolore della famiglia #Guerini e della @OfficialSSLazio per la scomparsa del caro Daniel. pic.twitter.com/1wmHIMWRf1 — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) March 25, 2021

Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, increduli e profondamente addolorati, si stringono intorno alla famiglia Guerini per la tragica scomparsa di Daniel, nostro ex calciatore della formazione Primavera pic.twitter.com/wbmqTuSTqI — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) March 24, 2021

Il ChievoVerona si stringe intorno alla famiglia Guerini e alla @OfficialSSLazio per la tragica scomparsa di Daniel. A lui oggi vanno i nostri pensieri 🙏❤️ Ciao Daniel pic.twitter.com/0N3K02MUfC — A.C. ChievoVerona (@ACChievoVerona) March 25, 2021

La Fiorentina si unisce al cordoglio della Lazio per l'improvvisa e dolorosa scomparsa di Daniel Guerini che aveva giocato nelle giovanili viola nel 18/19 e 19/20. Il presidente Commisso e la società viola si stringono alla famiglia Guerini in questo momento di immenso dolore pic.twitter.com/HNx0G5EFGR — ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 24, 2021

Il Sassuolo Calcio esprime il suo profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Daniel Guerini e si unisce al dolore della famiglia e della @OfficialSSLazio. — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) March 25, 2021

Tutto il Parma Calcio 1913 si unisce al cordoglio della Lazio e della famiglia per la prematura scomparsa di Daniel Guerini 🙏🏻 https://t.co/iGmJBnCXuf — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) March 25, 2021