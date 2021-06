Morte Boniperti, Zoff: «Parte importante della mia vita. Con lui...»

Dino Zoff ricorda Giampiero Boniperti: ecco le parole dell’ex tecnico della Lazio sul presidente bianconero scomparso a 92 anni

Dino Zoff, ex allenatore e presidente della Lazio, ha ricordato Giampiero Boniperti ai microfoni dell’ANSA nel giorno della sua morte. Le sue dichiarazioni.

«E’ stata una parte importante della mia vita e di quella Juve: ne e’ stata l’anima, direi che ha creato lo stile Juve, per regole, modi e dedizione. Era stato un grande giocatore, è stato un grande presidente, simbolo di quel calcio sicuramente diverso. Ricordo solo che per parlare di premi non si passava per i procuratori, ma si andava direttamente dal presidente. E con lui non era semplice».