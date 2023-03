Monza, il nuovo inno è ispirato a un cartone animato: ecco di cosa si tratta. Il settore giovanile del club ha un inno ufficiale realizzato proprio da Giorgio Vanni e Max Longhi

I canali ufficiali del Monza hanno comunicato che da oggi il settore giovanile del club lombardo avrà un inno ufficiale realizzato da Giorgio Vanni e Max Longhi, noto due che ha scritto diverse e famose sigle di cartoni animati tra cui quella di Dragon Ball che ha ipirato proprio l’inno del club biancorosso.

La canzone si intitola infatti ‘Monza is my destiny’ ed è un modo per avvicinare ancor di più i giovani ragazzi alla società.