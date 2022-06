Il Monza sogna in grande: Cragno l’obiettivo per la porta

Il Monza sogna Alessio cragno. Il portiere del Cagliari è seguito anche da Torino, Fiorentina e Lazio: la situazione

Alle tante estimatrici per Alessio Cragno, si aggiunge anche il Monza. Galliani ha intenzione di far sognare i tifosi ed è pronto a scatenarsi sul mercato per regalare al club neopromosso una squadra competitiva per Serie A.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i biancorossi sarebbero pronti a battere la concorrenza di Torino, Fiorentina e Lazio (ancora impegnata nella trattativa per Carnesecchi).