Monza Casale, fumata nera: manca l’accordo tra gli agenti e il club brianzolo

Fumata nera tra il Monza e gli agenti di Nicolò Casale: manca l’accordo tra le parti. I dettagli

Fumata nera per il trasferimento di Nicolò Casale al Monza. Se il club brianzolo aveva trovato l’accordo con il Verona, così non è stato con gli agenti del difensore che piace tanto alla Lazio.

L’incontro con i procuratori avvenuto oggi, infatti , si è concluso con un “nulla di fatto”: non è andata bene la chiacchierata tra le parti, fumata nera per l’affare. La trattativa è bloccata e la pista può sfumare definitivamente, riportando in corsa sia Lazio che Napoli. Lo riporta Sky Sport.