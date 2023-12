Montolivo avvisa la Lazio: «L’Inter in rosa ha quel campione…»

L’ex calciatore Riccardo Montolivo ha parlato della rosa dell’Inter, prossima avversaria della Lazio, in particolare di un talento nerazzurro

Da una parte all’altra della classifica. Dopo aver affrontato l’Hellas Verona terz’ultima, nel prossimo match di Serie A la Lazio di Maurizio Sarri affronterà la prima della classe. Parliamo naturalmente dell’Inter di Simone Inzaghi, che capitanata da un Lautaro Martinez in ottima forza sta spaventando tutte le difese del nostro campionato. Lo sa bene l’ex calciatore Riccardo Montolivo che a Dazn ha parlato così del bomber argentino.

LE PAROLE – «Lautaro Martinez è diventato un vero e proprio campione già da tempo. Questa sera ennesima prova di leadership e trascinatore dell’Inter. Lo vedo un attaccante completo sotto ogni punto di vista, ma tra lui e Victor Osimhen scelgo l’attaccante nigeriano per gusto personale. L’argentino è sicuramente più tecnico e completo, ma l’attaccante del Napoli è più cinico. Anche se, al momento, il numero 10 dell’Inter non ha rivali in Serie A per la forma e il rendimento».