Mondiale per Club, accordo Dazn-Mediaset per i diritti tv

Mondiale per Club, le ultime sulla trasmissione delle partite in tv. Ecco la situazione

Dazn e Mediaset hanno ufficialmente annunciato un accordo per la trasmissione di alcune partite del prossimo Mondiale per Club in chiaro in tv. I dettagli.

ANNUNCIO DAZN – «Il Mondiale per Club FIFA 2025, per la prima volta una singola piattaforma, DAZN, porterà una competizione per club di alto livello gratuitamente a tutti i tifosi nel mondo, in più lingue. Sessantatré sfide disponibili tutte solo su DAZN, insieme a contenuti esclusivi. La nostra app rimarrà sempre accesa grazie a un ricco palinsesto che accompagnerà tutti i tifosi di calcio in vista delle amichevoli estive. La partnership siglata con Mediaset rientra nella strategia di distribuzione più ampia sviluppata a livello globale. Siamo contenti di aver scelto Mediaset come partner strategico andando a rinnovare, espandendola, una sinergia di successo già consolidata in Italia e avviando con loro contaminazioni editoriali inedite al di fuori della nostra piattaforma».

ANNUNCIO MEDIASET – «Nell’ambito di una partnership di successo in essere da quattro anni sulla Serie A, è stato naturale dare seguito a questa partnership tra Mediaset e Dazn e unire le forze per offrire a FIFA e al mercato la migliore piattaforma di trasmissione, amplificazione e valorizzazione dell’evento, un’alleanza di successo tra un broadcaster e uno streamer in piena era streamcasting. Insieme, DAZN e Mediaset svilupperanno in Italia una quantità di ascolti per le partite live pari a oltre 50 milioni di ascolto totale a cui Mediaset aggiungerà una copertura editoriale nelle news e nei programmi sportivi che svilupperà oltre 300 milioni di ascolto totale».