Mondiali 2026: l'annuncio della FIFA in stile Superbowl

Mondiali 2026: la FIFA annuncia un grande spettacolo nell’halftime della finale in stile Superbowl. Tutti i dettagli

Gianni Infantino ha annunciato che in vista dei Mondiali 2026 in Nord America, la FIFA preparerà uno spettacolo in vista della finale che si giocherà al MetLife Stadium di New York in stile halftime show del Superbowl.

PAROLE– «Posso confermare il primo spettacolo dell’intervallo mai visto in una finale di Coppa del Mondo FIFA a New York-New Jersey. Questo sarà un momento storico per la Coppa del Mondo FIFA e uno spettacolo degno del più grande evento sportivo del mondo. Abbiamo anche parlato di come la FIFA prenderà possesso di Times Square per il fine settimana finale della Coppa del Mondo FIFA nel 2026, durante la finale per il terzo posto e la finale. Queste saranno due partite incredibili, con alcuni dei migliori giocatori del mondo, e quale miglior modo per celebrarle se non nel leggendario Times Square di New York City. Voglio anche ringraziare Chris Martin e Phil Harvey dei Coldplay, che lavoreranno con noi in FIFA per finalizzare la lista degli artisti che si esibiranno durante lo show dell’intervallo, così come a Times Square».