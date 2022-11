Mondiali 2022, poker della Francia all’Austrialia: doppietta di Giroud

Tutto facile per la Francia dopo lo spavento iniziale contro l’Australia: doppietta per Olivier Giroud

Dopo un avvio in salita a causa del gol di Goodwin per il vantaggio dell’Australia, la Francia mette in campo tutto il suo potenziale offensivo e in 5′ ribalta il match grazie alle reti di Rabiot e Giroud.

Sul finire di primo tempo, gli austrialiani si rendono nuovamente pericolosi con un palo di Irvine. Nella ripresa i Bleus accelerano ancora e dopo aver sfiorato ripetutamente il terzo gol segnano ancora con Giroud e chiudono il match sul 4-1 con la rete di Mbappé.