Mondiale per Club 2025, alla Lazio serve un miracolo per la qualificazione: la classifica aggiornata

Mondiale per Club 2025, Lazio di Sarri ancora in corsa ma ai biancocelesti serve un vero e proprio miracolo: la classifica aggiornata

La Juve attende di capire se potrà partecipare al prossimo Mondiale per Club, in programma nel 2025. I bianconeri potrebbero guadagnare ben 50 milioni di euro per la partecipazione alla competizione (100 in caso di vittoria finale). Napoli e Lazio, però, premono per soffiare il posto ai bianconeri.

Come scrive Tuttosport, ai partenopei potrebbe bastare la qualificazione ai quarti di Champions per scavalcare i rivali juventini, mentre alla squadra di Sarri servirebbe un miracolo come il passaggio fino alla finale.