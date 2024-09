Mondiale per Club, Problemi stadi e DIRITTI TV! I club chiedono CHIAREZZA. COSA SUCCEDE - Lazio News 24

Mondiale per Club, Problemi stadi e DIRITTI TV! I club chiedono CHIAREZZA. COSA SUCCEDE

Cosi la Gazzetta dello Sport analizza la situazione legata al Mondiale per Club, competizione in programma a giugno 2025.

PAROLE– «L’altro ieri sono scaduti i termini per presentare i “bid” per i diritti televisivi in mezzo mondo, le Americhe, l’Asia, il territorio Mena, Medio Oriente e Nordafrica. Non si è fatto vivo nessuno. In dicembre è in programma il sorteggio, e il rischio di arrivarci come un re nudo per Gianni Infantino è alto, e infatti il presidente della Fifa si è mosso in prima persona organizzando un’unità di crisi e convocando le televisioni del mondo. . Siccome in ballo ci sono distanze e fusi orari, è difficile andare da un broadcaster a chiedergli tanti soldi per un torneo che non ha ancora nemmeno gli impianti. Infatti il tema dei diritti tv è diventato un dramma. La Fifa aveva messo in conto di ricavare 4 miliardi di dollari il doppio dei 2 miliardi di spese previsti nel budget iniziale. La Apple si è seduta a trattare sulla base di un miliardo e le parti non si sono messe d’accordo. Senza tv (e senza sedi) è difficile attirare sponsor, che cercano visibilità. A oggi alla Fifa non hanno niente in mano, e come detto il tempo stringe. o. Per l’Italia si sono qualificate l’Inter e la Juventus e dalle sedi dei due club attendono che si faccia chiarezza, anche perché l’estate del 2025 va programmata».