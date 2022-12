Mondiale per Club, Infantino: «Giocheranno i 32 club migliori del mondo»

Mondiale per club, Gianni Infantino – presidente della FIFA – ha spiegato che saranno 32 le squadre a partecipare

Nella conferenza stampa che anticipa la finale di Qatar 2022, il numero uno della FIFA, Gianni Infantino ha anche parlato del progetto di realizzare un Mondiale per Club a 32 squadre. Di seguito le sue parole.

«Abbiamo discusso, con l’approvazione unanime del consiglio alcune strategie per quanto riguarda i calendari delle competizioni, sia per uomini che per donne. Per quanto riguarda gli uomini, come vi ricordate avevamo deciso di avere una nuova coppa del mondo per club a 24 squadre che doveva partire nel 2021.

Questo è evento è stato post posto per il Covid, ma la nuova coppa del mondo per club si terrà nel 2025 e ci saranno i 32 migliori club del mondo. Dobbiamo decidere ancora alcune scelte logistiche devono essere discusse, ma il torneo si farà».