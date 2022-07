Mondiale ’82, Gravina: «Oggi festeggiamo l’Italia migliore, quella che cade e si rialza»

Il presidente della FIGC Gravina ha parlato nel giorno dell’anniversario della vittoria del Mondiale ’82 da parte dell’Italia

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ai canali ufficiali della Federazione ha parlato del Mondiale ’82 nel giorno del 40esimo anniversario della vittoria azzurra.

IL COMMENTO – «Oggi celebriamo gli Azzurri di Bearzot, oggi festeggiamo l’Italia migliore: quella che soffre, si sacrifica, cade e si rialza, quella che si emoziona, gioisce, si abbraccia e vince tutta insieme. A 40 anni dal successo nel Mondiale del 1982, il Paese si unisce ancora una volta attorno ai magnifici eroi di quella impresa. Un trionfo che ha saputo svelare al mondo, forse anche a noi stessi, quanto sia forte l’Italia quando il suo cuore batte all’unisono. Oggi celebriamo una squadra imperfetta che ha saputo diventare perfetta e invincibile lungo il cammino.

Quella dell’82 è una squadra che non ha smesso di emozionare i suoi tifosi e che ha ispirato le future generazioni: come i Campioni del Mondo del 2006, giovanissimi tifosi di quegli Azzurri, e come i Campioni d’Europa del 2021, che li hanno imitati riconoscendosi nella forza di un gruppo straordinario».