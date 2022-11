Kean: «Abbiamo studiato bene la Lazio in settimana. La mia svolta…»

Moise Kean, attaccante della Juventus, ha parlato nel post-partita della gara vinta contro la Lazio: le sue dichiarazioni

Moise Kean, attaccante della Juventus, è intervenuto a DAZN nel post-partita della gara con la Lazio:

CONDIZIONE – «Mi sono messo al lavoro ed è andata bene. Mi sono allenato tantissimo durante questi mesi, mi sono messo a dieta. Prima non tiravo giù chili, poi ho smesso di mangiare alcune cose. Ho capito che era la cosa giusta da fare».

PIU’ NEL VIVO DEL GIOCO – «Si è vero, anche grazie al mister che non ha mai perso la pazienza di spiegarmi le cose. A fine allenamento mi fermavo a capire i movimenti giusti da fare per poi fare la prestazione alla domenica».

RUOLO IDEALE – «Si, come ho già detto: dove mi mette il mister cerco di dare il massimo. Cerco di capire i movimenti giusti, anche se sbaglio e mi devo far rispiegare le cose più volte».

RICHIESTE PRE PARTITA – «Abbiamo studiato bene la Lazio in settimana, sapevamo di poter attaccare gli spazi dietro la difesa e lo abbiamo fatto bene».

PIU’ FACILE PERDERE CHILI O RIPRENDERE IL NAPOLI – «Forse fare doppietta. Scudetto? E’ presto, pensiamo a dare il massimo. Quando torniamo avremo anche il Napoli, ma pensiamo gara dopo gara».

ESULTANZA – «Un mio amico che abita in America l’ha inventata per i giocatori di NBA ed NFL. Barzagli? No non me l’ha insegnata, lui mi menava (ride ndr.)».

Le parole di Kean a Sky:

PAROLE – «L’unica cosa da fare per rispondere alle critiche è fare bene in campo. Oggi abbiamo giocato da squadra, ho fatto due gol e sono molto contento. Il mister ha esperienza, mi ha sempre dato consigli e alla fine ha avuto ragione. Alla fine l’ho ripagato sul campo. Bisogna lavorare al 100% e farsi trovare pronti quando arriva il tuo turno».