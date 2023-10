Moggi: «Scommesse? Se si parla più di questo che delle guerre…»

Non ha dubbi Luciano Moggi, l’ex dirigente della Juventus ha espresso la propria opinione sul caso scommesse

Scommesse? Non ci ha pensato due volte l’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ad esprimere il proprio pensiero a riguardo. Intervenuto a TvPlay, ecco il pensiero dell’intervistato sul caso che (smentito il presunto coinvolgimento di Casale) non vedrebbe comunque interessati giocatori della Lazio.

CASO SCOMMESSE – «Caso scommesse, sono ragazzi e si sono lasciati un po’ andare. Bisogna aggiustare il tiro. Non si può scommettere sul proprio campionato e sulla propria squadra, ma su una partita che si gioca dall’altra parte del mondo puoi scommettere tranquillamente. Non so cosa spinge i giocatori a scommettere, non c’è neanche da commentare. Hanno sbagliato e vanno puniti, punto. Si parla più di una stupidaggine del genere che delle guerre in giro per il mondo».