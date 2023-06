Moggi: «La favorita per il prossimo campionato? L’Inter e vi dico perchè»

Moggi, l’ex dirigente della Juventus si proietta al prossimo campionato e rilascia alcune parole ai microfoni di Adnkronos

PAROLE – Serviranno le grandi abilità di Marotta di individuare i giocatori giusti, penso potrebbe essere Frattesi l’uomo giusto per i nerazzurri, sono sicuro che vorranno prenderlo. In Italia poche squadre possono fare mercato senza cedere prima, l’Inter però è messa meglio: ha la rosa più completa ed una quadratura che, negli ultimi tempi, gli ha dato grandi risultati. Credo siano loro i favoriti per il prossimo campionat