Moggi sicuro: «Gattuso andrà alla Lazio, mentre Inzaghi...»

Moggi ha detto la sua sul valzer delle panchine che accenderà l’estate della Serie A, soffermandosi su Gattuso e Inzaghi

Sulle colonne di Libero, Luciano Moggi ha commentato ed analizzato il futuro delle panchine della Serie A:

«Gattuso lascerà in dote a De Laurentiis e ai tifosi napoletani la qualificazione alla prossima Champions League, prima di trasferirsi alla Lazio di Lotito e Tare per sostituire Inzaghi che potrebbe prendere il posto di Iachini alla Fiorentina. C’è chi dà Simone addirittura alla Juve senza tenere presente che la figura di Zidane potrebbe prevalere su qualsiasi altro, qualora fosse esonerato dal Real per non aver vinto la Liga ed essere stato eliminato troppo presto dalla Champions.

Prendendo Gattuso, la Lazio intende aggiungere carattere ad una squadra tecnicamente dotata ma discontinua. E forse anche rispondere al “colpo Mourinho” della Roma. Sta sicuramente iniziando un valzer di allenatori raramente visto negli anni passati».