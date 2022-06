Moggi duro: «Calciatori a scadenza di proposito, qualcuno intervenga»

Luciano Moggi attacca la categoria dei calciatori che vanno i scadenza di proposito. Le dichiarazioni dell’ex dirigente

A 1 Station Radio, Luciano Moggi si è espresso sui giocatori che vanno a scadenza di contratto.

SCADENZA – «Quello dei calciatori che vanno in scadenza è un problema che qualcuno deve risolvere. Ovvio che gli atleti siano proprietari delle proprie scelte, ma andare in scadenza lo fanno di proposito per strappare migliori condizioni economiche. Questo è un vero problema per le società, ma è difficile da risolvere, perché a contratto scaduto ognuno è libero di andare dove vuole. L’altra faccia della medaglia è che se un calciatore non rende secondo le aspettative, la società è costretta a pagarlo per quanto pattuito. Per questo io non farei più contratti lunghi. Qui bisogna prendere provvedimenti, ma nessuno lo fa».