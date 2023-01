Miroslav Mihajlovic: «Gli dissi che non poteva accettare la Roma»

Miroslav Mihajlovic, figlio di Sinisa, ha parlato di quando c’era la possibilità che il padre andasse ad allenare la Roma. Le sue parole

PAROLE– «Gli dissi non puoi andare alla Roma, papà non puoi fare una cosa del genere. Io vado allo stadio, frequento la curva, sono laziale nell’anima: non potrò più uscire di casa se farai questa scelta. Anzi, te lo dico, non esco più di casa e sappi che non potrò mai tifare per la Roma solo perché l’allenerai tu. Io sono della Lazio. E lui rispose ‘Meglio così, se non esci eviti di fare le tue solite cazzate’. Sarebbe andato a Trigoria completamente solo, ebbe la sensazione che in pochi lo avrebbero sostenuto anche se da giovane aveva indossato la maglia giallorossa»