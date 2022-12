Miroslav Mihajlovic: «Caro papà, sarai sempre il mio orgoglio. Non mollerò come mi hai insegnato te»

Miroslav Mihajlovic, figlio di Sinisa, ha ricordato l’amato padre con un toccante messaggio sul suo profilo Instagram

Giocatore e allenatore, ma soprattutto uomo, marito e padre. In queste terribili ore, i messaggi più dolorosi sono quelli dei familiari di Mihajlovic, come quello del figlio Miroslav che – su Instagram – ricorda Sinisa così:

«Caro papà, grazie per tutto quello che mi hai insegnato. Sei e sempre sarai il mio orgoglio e la mia fonte di ispirazione di vita, in questo momento così difficile farò esattamente come mi hai insegnato te, non mollerò di un centimetro con coraggio e forza, e cercherò in tutti i modi di renderti orgoglioso perché so che da lassù mi guarderai e mi darai forza come hai sempre fatto. Ti amo».