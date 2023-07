Klose controcorrente: «Alla Lazio non serve il vice immobile, ecco perchè»

Miroslav Klose, ex attaccante della Lazio, ha parlato del mercato estivo dei biancocelesti: nessuna urgenza sul vice Immobile

Durante l’intervista a Il Messaggero, Miroslav Klose, ex Lazio, ha parlato del mercato estivo dei biancocelesti affermando che la squadra di Sarri non ha tutta questa urgenza per un vice Immobile:

E perché? Ciro ha trentatré anni, la stessa età in cui io sono arrivato alla Lazio. Ha ancora 5 anni davanti, anzi Lotito dovrà prolungargli il contratto (ride, ndr). Sento parlare di Amdouni, dicono sia un grande prospetto, ma c’è ancora uno forte come il titolare. Dunque, esiste oggi un dopo-Immobile. E infatti ha parlato di ‘miracolo’. È uno dei migliori allenatori della Serie A, mi piace la sua filosofia e il suo gioco, fatto di passaggi corti e spettacolo. L’ho studiato, mi piacerebbe seguirlo da vicino

