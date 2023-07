Miralem Pjanic, ex centrocmpista della Juve, ha commentato la scelta di Milinkovic-Savic di trasferirsi in Arabia Saudita

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Miralem Pjanic ha parlato così dell’ex Lazio Milinkovic-Savic:

C’è chi a quell’età vuole realizzare i propri sogni giocando in top club mondiali e chi, come ‘Sergio’, ha preferito spostarsi in Arabia.