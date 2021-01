Mirabelli: «Musacchio grande professionista, complimenti alla Lazio»

Massimiliano Mirabelli ha parlato di Mateo Musacchio, che portò in Italia proprio lui. Il difensore è ora della Lazio

Mateo Musacchio, uno degli acquisti del Milan di Mirabelli e Fassone, è ora della Lazio. Proprio Mirabelli, ex direttore sportivo rossonero, ha parlato del difensore argentino che è arrivato in biancoceleste per sostituire Luiz Felipe, infortunato. Le parole a Tmw.

«Musacchio è un grande professionista. Un difensore di ottimo livello. Farà benissimo. Complimenti alla Lazio» ha dichiarato l’ex ds rossonero.