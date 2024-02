Mingioni (giornalista): «La Lazio arriva a Cagliari scarica e la squadra di Ranieri mi aspetto faccia questo»

Mingioni, la giornalista sarda analizza il match di sabato tra Cagliari e Lazio e rilascia a riguardo queste dichiarazioni

Ai microfoni di TGR Sardegna, la giornalista Laura Mingioni ha analizzato il delicato match di sabato tra Cagliari e Lazio, e si esprime cosi sulla partita che si aspetta dalla squadra di Ranieri

PAROLE – Smarrimento, fragilità e amarezza: il tracollo subito all’Olimpico ha lasciato un segno pesante sui rossoblù, chiamati subito a riscattarsi in vista della gara contro la Lazio. I biancocelesti di Sarri arrivano alla Domus con le batterie scariche, dopo le ultime prove in Supercoppa e in campionato. Un motivo in più per la squadra di Ranieri per mettere la testa fuori dall’acqua e trovare quella riscossa che manca da troppe partite. E’ l’occasione per invertire una parabola discendente che ha tolto al Cagliari le poche certezze conquistate nell’accidentato cammino in Serie A