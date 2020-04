Formula1, Minardi: «Immobile ha fatto un buon tempo, lo aspetto»

Il proprietario del team che gareggia in Formula1 si è complimentato con Ciro Immobile dopo la gara virtuale del GP di Cina

Ciro Immobile in questi giorni ha dimostrato di cavarsela anche con il volante, oltre che con il pallone.

L’attaccante della Lazio ha difatti partecipato al Gran Premio virtuale di Cina con l’AlphaTauri insieme ai professionisti del settore. Gian Carlo Minardi, proprietario dell’omonimo team che corre in Formula1, si è congratulato con il calciatore attraverso ilmessaggero.it: «La prestazione è stata molto positiva. Immobile si è confrontato con un circuito che non conosceva e si è messo alla prova con dei piloti veri e propri, ha fatto comunque un buon tempo, anche perché all’inizio (in partenza era 13esimo, ndr) è stato toccato e non era colpa sua”. Il futuro, secondo l’imprenditore, è dalla parte del bomber della Lazio: “Per correre, anche virtualmente, ci vogliono concentrazione e riflessi. Ciro ha queste qualità. Mi sono complimentato con lui a fine gara. Gli ho detto che quando finirà tutto, lo aspetto a Vallelunga che è più vicino a Formello (ride, ndr)».