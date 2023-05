Minala su Inzaghi: «Sempre stato innovativo ed adrenalinico». Le parole dell’ex Lazio

In una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l’ex Lazio, Minala, ha parlato della sua carriera biancoceleste elogiando anche l’ex tecnico Inzaghi.

SU INZAGHI– «Ricordo ancora il primo allenamento. Simone era già innovativo, adrenalinico, sul pezzo, dispensava consigli e voleva impressionare. La sua fortuna fu avere in rosa il gruppo dei ragazzi del 1995, già allenati e formati negli Allievi: Silvagni, Pollace, Filippini, Lombardi. Prima della gara d’andata contro la Fiorentina eravamo la squadra da battere, quelli che guardavano sempre con ammirazione. ‘Ecco la Lazio’, dicevano gli altri. Eravamo così forti che potevamo permetterci di perdere Keita, salito in prima squadra. Adrenalinico. Quando si arrabbiava si strappava la giacca e tirava calci alle porte, ma sapeva quali corde toccare. Ricordo un derby in cui venni espulso insieme a Lombardi. Il giorno dopo, a Formello, me ne disse di tutti i colori. A lui sono rimasto legato: a gennaio 2014 stavo per andare in prestito, ma mi convinse a restare»

