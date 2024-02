Minala: «Non ho mai avuto le stesse occasioni degli altri alla Lazio. Vi spiego perché». Le parole dell’ex giocatore

Intervenuto ai microfoni del Daily Mail, l’ex Lazio, Minala, ha parlato delle tante chiacchiere intorno alla sua carta d’identità e del rammarico di non aver avuto le stesse possibilità degli altri. Le sue parole.

PAROLE– «Ero molto giovane, non potevo sapere o prevedere la risonanza che queste polemiche avrebbero avuto. Oggi sono convinto che la storia dell’età abbia sempre frenato la mia carriera. Se mi aspettavo di più? Decisamente! Ogni volta che sono andato in prestito ho sempre fatto buone stagioni, ma non ho mai avuto le stesse occasioni degli altri alla Lazio ».