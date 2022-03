Minala: «Deluso da Inzaghi, non mi ha dato la chance che meritavo»

Joseph Minala si è raccontato ai microfoni di Calciomercato.com: le dichiarazioni dell’ex biancoceleste contro Inzaghi

ETÀ – «Ero molto piccolo e non potevo sapere o prevedere la risonanza che avrebbe avuto questa cosa. Sono convinto che la storia dell’età ha sempre frenato la mia carriera: sono sempre stato giudicato per una vicenda extra campo e mai per le mie prestazioni, al primo anno da professionista a Bari ho fatto 19 presenze e 4 gol».

CHANCE ALLA LAZIO – «Se mi aspettavo di più? Decisamente sì. Ogni volta che andavo in prestito facevo sempre buone stagioni, ma in biancoceleste non ho mai avuto le stesse possibilità di altri giocatori. Credo che il club sia stato condizionato da questa situazione dell’età, nonostante io sia arrivato in prima squadra in una Lazio forte».

INZAGHI – «Non mi ha dato le possibilità che meritavo. Essendo stato il primo giocatore sul quale ha puntato nelle giovanili mi aspettavo una chance anche in prima squadra. Sono rimasto un po’ deluso, vedevo che veniva data la possibilità a giocatori di livello inferiore al mio e io venivo mandato in prestito. C’erano anche squadre che si erano interessate, ma poi si tiravano indietro condizionate dallo scandalo sulla mia età».