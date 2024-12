Clemenete Mimun: «Con il Napoli sarà dura, ma la Lazio è un brutto cliente per tutti»

Le parole di Clemente Mimun in vista della sfida di questa sera al Maradona della Lazio contro il Napoli in campionato

Clemente Mimun ha scritto sulle colonne del Messaggero in vista della sfida di questa sera della Lazio contro il Napoli al Maradona dopo la vittoria di pochi giorni fa all’Olimpico in Coppa Italia sempre contro la squadra di Conte. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «La bella vittoria contro il Napoli, che ci fa andare avanti in coppa Italia, (prossima tappa contro Udinese o Inter), fa morale dopo la brutta sconfitta contro il Parma, con l’arbitro da 4 in tutte le pagelle dei quotidiani, e l’opaco pareggio in Europa League. Ma nel match di coppa di giovedì sera contro la capolista si è vista una Lazio orgogliosa, compatta, che ha giocato di squadra, con un Noslin fantastico e un Hysaj superlativo, nonostante sia ai margini da molto tempo. Hanno dato tutti il massimo e la capolista, anch’essa in formazione completamente rivoluzionata, è stata superata in ogni reparto con ritmo e bel gioco. Sono andato all’Olimpico accompagnato da pessimi presagi e dopo il rigore fallito ho pensato fossimo condannati alla sconfitta. E, invece, la Lazio ha ricominciato ad attaccare e a prevalere negli scontri diretti, senza avere alcun contraccolpo psicologico per l’errore di Zaccagni, che poi ha giocato la solita partita esemplare per qualità ed impegno, assieme a Pedro che a 37 anni fa avanti e indietro come un ragazzino della Primavera.

Oggi ci troveremo nuovamente di fronte il Napoli, stavolta con tutti i titolari, che affronteremo senza Rovella. Sarà durissima, ma la Lazio è un brutto cliente per tutti. Siamo sfavoriti, ma questa squadra può sorprendere perché affronta partita dopo partita con la serenità che ha profuso a tutti mister Baroni. Se si vince nessuna esaltazione, se si perde niente drammi. Da molto tempo non era così. Abbiamo avuto in squadra campioni che via via ci hanno lasciati. Abbiamo temuto il peggio. Ma così non è. Impossibile immaginare dove potremo arrivare. Ma se la condizione psicologica e tecnica del team resta questa, ci toglieremo certamente qualche soddisfazione. L’importante è mantenere molto alta la concentrazione dal primo all’ultimo minuto ed evitare virtuosismi inutili. Insomma giocare semplice! Ora abbiamo un calendario in salita con l’Inter e il derby che incombono. La stracittadina sarà la partita della vita per i giallorossi e bisognerà stare molto molto attenti. Ma prima abbiamo il Napoli e poi l’Inter all’Olimpico. Cominciamo col fare una bella partita al Maradona, poi penseremo al resto. In squadra il clima è fantastico e la tifoseria è più calda che mai. Forza ragazzi, dando retta a Baroni non vi sbaglierete».