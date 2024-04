Mimun (Il Messaggero): «Kamada al posto di Luis Alberto? Non lo capisco. Su Immobile…». Le parole del giornalista

Intervenuto con un articolo sulle pagine dell’edizione odierna de Il Messaggero, Clemente Mimun ha parlato di Ciro Immobile e delle scelte di Tudor per la Lazio. Queste le sue parole:

PAROLE – «L’ultimo obiettivo che avevamo, provare a vincere il derby, è stato sacrificato sull’altare di esperimenti incomprensibili. Mi piacerebbe capire con che logica il mister abbia deciso di tenere in panchina Luis Alberto per far giocare Kamada. Persino io, che di tecnica non capisco nulla, ho temuto che avremmo giocato in dieci.

Probabilmente in questo momento non è molto popolare, ma voglio spezzare una lancia a favore di Immobile. Ci ha regalato più di 200 gol, non ha mai tirato indietro la gamba, è attaccatissimo a maglia e società, e stiamo ancora a chiederci che futuro avrà? Lasciamolo in pace, che recuperi forma e convinzione. In giro di meglio non ce n’è».