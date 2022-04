Milinkovic, un gol per allontanare il mercato: PSG e United insistono

Manchester United e PSG insistono per Milinkovic, in gol ieri col Sassuolo: senza la Champions l’addio sembra probabile

Un gol per continuare a sognare la Champions League. L’ammissione di Milinkovic-Savic al termine della gara vinta contro il Sassuolo grazie ad una sua rete e a quella di Lazzari denota la voglia del centrocampista serbo di calcare con continuità il palcoscenico della competizione più importante.

Farlo con la Lazio sarebbe un sogno ma l’impresa, a 7 giornate dalla fine, appare ardua. Come riferisce Il Messaggero oggi in edicola, il Sergente potrebbe comunque giocarla ma con un’altra maglia: PSG e Manchester United ci stanno pensando sul serio e sono pronti a darsi battaglia. Per il futuro però ci sarà tempo: Sergej vuole cullare il sogno biancoceleste fino al prossimo 22 maggio.