Milinkovic, ultimo derby per il Sergente: in estate verrà sacrificato

Quello di questa sera potrebbe essere l’ultimo derby per Milinkovic-Savic. Dovrebbe essere infatti lui il sacrificato della Lazio

Quella di questa sera potrebbe essere l’ultimo derby della Capitale per Sergej Milinkovic-Savic. Come riportato da La Repubblica, infatti, per sostenere l’indice di liquidità introdotto della Federazione, la Lazio sacrificherà proprio il Sergente per rientrare nei parametri che verrà decisi nelle prossime settimane.

Real Madrid, PSG e Manchester United studiano l’offerta, con il presidente Claudio Lotito che chiederà ancora una cifra non inferiore ai 100 milioni di euro.