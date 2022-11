Milinkovic, gol e non solo. Ma la caviglia preoccupa

Milinkovic è stato protagonista del match tra Serbia e Camerun. A preoccupare però è la caviglia del centrocampista della Lazio

Milinkovic è stato protagonista del match tra Serbia e Camerun. A preoccupare però è la caviglia del centrocampista della Lazio. Oltre al gol, il giocatore si è procurato la punizione del pari e ha partecipato al fraseggio del tris serbo.

A pubblicare la foto, come raccontato da La Repubblica, nel post partita di ieri è stata la sua fidanzata Natalja su Instagram, sottolineando come il giocatore sia stato in dubbio fino all’ultimo. Una caviglia gonfia e tumefatta, frutto di uno scontro di gioco con Casemiro. Ora non resta che attendere e monitorare le sue condizioni, con la Serbia che si giocherà tutto con la Svizzera venerdì 2 dicembre. E difficilmente Stojkovic rinuncerà al Sergente.