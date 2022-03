Milinkovic, scongiurata l’operazione al naso: solo una forte botta

Il colpo ricevuto da Ibanez aveva spaventato ma dalla Serbia rassicurano: solo una forte botta al naso per Milinkovic

Buone notizie sul fronte Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo, che aveva ricevuto una forte gomitata al naso da Ibanez nel Derby, ha perfettamente recuperato tanto che, come riporta Il Messaggero, dalla Serbia arrivano forti rassicurazioni.

Nel ritiro della sua Nazionale infatti il Sergente si è allenato senza mascherina per un problema che sembra in via di risoluzione. Il serbo è pronto a caricarsi sulle spalle i compagni alla ripresa.