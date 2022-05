Sergej Milinkovic-Savic ha raccontato a DAZN il motivo di alcune sue giocate di suola. Le parole de serbo

Durante l’intervista a DAZN, Sergej Milinkovic-Savic ha raccontato il perché usa tanto la suola nelle sue giocate.

USO DELLA SUOLA – «La suola è venuta perché non potevo tirare con il piede destro, ho detto tiro con il sinistro e vediamo che succede. A me piace usarla perché ti toglie un tocco, dipende come mi arriva la palla ma cerco di prenderla sempre con la suola. Con i giocatori più bassi faccio più fatica perché devo abbassarmi anche io».