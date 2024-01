Milinkovic-Savic Lazio (Messaggero), la pazza idea! Può tornare in estate: ecco come

Milinkovic-Savic Lazio, pazza idea rilanciata dal Messaggero in vista della prossima estate: le ultime novità

Milinkovic-Savic sarebbe già stufo dell’Arabia Saudita e in estate potrebbe tornare subito in Europa. L’incontro con la Lazio ha fatto riaffiorare vecchi amori mai sopiti e, secondo Il Messaggero, non sarebbe un’ipotesi da scartare quella di un suo ritorno.

In un anno ha guadagnato 20 milioni all’Al-Hilal, ma esisterebbe anche una clausola/penale da pagare in caso di scudetto col club arabo. La rivoluzione biancoceleste non escluderebbe in ogni caso un suo ritorno per i progetti futuri.