Milinkovic non si è allenato: piccolo intervento per il serbo, le ultime

Milinkovic-Savic ha saltato l’allenamento di ieri per un piccolo intervento ai denti: venerdì sera con lo Spezia ci sarà

Sergej Milinkovic-Savic è tornato e ora ha messo nel mirino lo Spezia. Non sarà di certo un piccolo intervento ai denti – motivo per il quale ieri non si è allenato – a fermarlo.

Il Sergente, come riferito da Il Messaggero, sarà dunque a completa disposizione di Sarri per la sfida della Lazio al Picco in programma venerdì sera alle 20:45.