Milinkovic-Savic Lazio, Sarri sorride: una pretendente vira su un altro obiettivo

Più passano i giorni e più Sergej Milinkovic-Savic è destinato a rimanere alla Lazio: il PSG cambia obiettivo

Ogni giorno che passa aumenta la percentuale di permanenza di Sergej Milinkovic-Savic alla Lazio. A meno di un mese dalla fine del mercato, Sarri e i tifosi biancocelesti possono iniziare a rilassarsi per il futuro del Sergente, visto che anche le notizie che arrivano dall’estero sono rassicuranti da questo punto di vista.

Secondo il Corriere dello Sport – infatti – Fabian Ruiz è a un passo dal Psg ed elimina di fatto un’altra pretendente, dando un altro piccolo colpo verso una sua permanenza in biancoceleste. Questo, più di ogni altro possibile acquisto, è quello che vorrebbero tutti i tifosi della Lazio, con il tecnico in cima alla lista. Il pericolo di un addio di Sergej però non è ancora scongiurato, perché in corsa rimane il Manchester United (che ha deciso di ritirarsi dall’asta per De Jong), più altre squadre dalla Premier League con le quali sta mantenendo i contatti il suo agente Kezman. Tutto quindi resta ancora in ballo, ma poter depennare una potenza come quella del club parigino (tra le poche in Europa che non avrebbe problemi a mettere sul piatto i soldi chiesti da Lotito) a quasi un mese dalla chiusura del calciomercato è già qualcosa.